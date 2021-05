Tipps gegen Tyrannen So überleben Sie Ihren Horror-Chef

Was kann man gegen schlechte Chefs tun? Zunächst einmal hilft es, zu wissen, wie sich ein schlechter Chef verhält. Seth Spain von der Binghamton Universität im US-Bundesstaat New York hat dazu gerade eine vereinfachte Typologie aufgestellt. Er unterscheidet dabei zwischen dem “dark boss”, also dem dunklen Chef, und dem “dysfunctional boss”, also dem unfähigen Chef. Letzterer sei nicht aktiv darauf aus, seinen Mitarbeitern zu schaden. “Wegen persönlicher Unzulänglichkeiten oder Mangel an Fähigkeiten sind sie einfach nicht besonders gut in ihrem Job”, sagt der Professor für Organizational Behavior.