Gesundheit im Management Wenn Chefsein tödlich ist

Für den ersten Teil ihrer Arbeit untersuchten Mark Borgschulte und seine Kollegen zunächst die Einführung bestimmter Gesetze zwischen 1985 und 1997, die es erschweren sollten, dass strauchelnde Unternehmen von Konkurrenten aufgekauft werden. Die Angst vor drohenden Übernahmen habe Manager stets stark unter Druck gesetzt, so die Forscher. Dass sie gesetzlich erschwert wurden, habe dagegen zu größerer Entspannung und damit längerem Leben beigetragen, so die Vermutung. Die Zahlen bestätigen das: Insgesamt zwei Jahre länger lebten die CEOs aus dem Datensatz der Forscher, wenn sie in einem Bundesstaat arbeiteten, in dem ein solches Gesetze verabschiedet wurde.



In einer zweiten Studie betrachteten die Forscher den umgekehrten Fall: Was passiert, wenn ein Vorstandsvorsitzender unter größeren Druck gerät? Dazu untersuchten sie Situationen, in denen die von ihnen beobachteten CEOs damit umgehen mussten, dass der durchschnittliche Aktienkurs aller Unternehmen um mehr als 30 Prozent einbrach. Anders gesagt: Sie erlebten einen klassischen Börsencrash. 40 Prozent der beobachteten Firmenlenker mussten einen solchen gesamtwirtschaftlichen Abschwung überstehen – und deshalb damit rechnen, früher zu sterben. Eine ordentliche Krise machte die Vorstandsvorsitzenden im Datensatz um durchschnittlich 1,5 Jahre älter.