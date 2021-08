Diversity ist kein Konzept, sondern eine Haltung: Es braucht vor allem pragmatisches Denken. Frauen warten nicht auf Frauenförderung. Das haben sie nicht nötig, denn sie sind so gut qualifiziert wie nie. Wenn Arbeitgeber aber ehrliches Interesse daran zeigen, Frauen zu beschäftigen, haben sie im Rennen um Talente beste Chancen.



Mehr zum Thema: An Frauen bleibt noch immer viel zu oft die Arbeit mit Kindern und in der Küche hängen. Karriere können sie nur machen, wenn die Männer mitspielen: in der Politik, in Unternehmen – und in der Partnerschaft.