Morgenroutine Darum sollten Sie 10 Minuten früher aufstehen

„My Morning Routine“-Mitbegründer Benjamin Spall kam nach all den Gesprächen zu dem Schluss: Ein großer Unterschied zwischen seinen Interviewpartnern und „normalen“ Berufstätigen besteht in der Einstellung zur Weckzeit. „Wann wir aufwachen, hängt für viele von uns ausschließlich davon ab, wann wir bei der Arbeit, in der Schule oder sonst wo sein müssen“, schrieb Spall in der „New York Times“. „Das bedeutet oft, so spät wie möglich aufzuwachen, um die Schlafzeit zu maximieren – das einzige Ziel besteht darin, es rechtzeitig aus dem Haus zu schaffen, damit wir nicht zu spät zum ersten Termin kommen.“