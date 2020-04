Rezession und Instabilität So steht der Pegel der Corona-Angst

Der Index könnte hilfreich sein, um abzuschätzen, wie stark eine bestimmte Branche fürchtet, unter den Folgen des Virus zu leiden. Aktienmärkte, so Stephany, seien dafür momentan nämlich kein allzu hilfreiches Signal, weil die meisten Kurse gleichermaßen abstürzten. Die Stimmung in Bezug auf COVID-19 aber entwickle sich unterschiedlich. „Es haben nicht alle gleich viel Angst“, sagt der Ökonom. Im Maschinenbausektor und im Handel warnten Unternehmen in ihren Berichten vor schwerwiegenden Folgen für die gesamte Wertschöpfung. In der Finanzwirtschaft und bei Telekommunikationsunternehmen spüre man dagegen noch weniger Sorgen und warte eher ab.



Fabian Stephany und seine Kollegen sehen daher auch die Politik als Adressaten für den Index, den sie auch als eine Art Fieberkurve der Angst im Netz zugänglich machen. „Momentan schreien alle hier, wenn es um Staatshilfen geht“, sagt Stephany, „Aber der Staat braucht Metriken, um zu wissen, wie stark eine Industrie wirklich besorgt ist.“ Die Sorgen könnten ein Frühindikator sein für Umsätze und Arbeitsplätze in Gefahr und so helfen, die Gelder an die richtigen Adressaten zu vergeben.