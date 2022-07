Staatsbürgerschaft für 150.000 Dollar: So läuft das lukrative Geschäft mit den Pässen für Superreiche

Seine Firma hat die Fluchtbewegungen der Millionäre untersuchen lassen: In diesem Jahre werden 88.000 High-Net-Worth-Individuals (also Dollar-Millionäre, die somit dank des schwachen Euro auch Euro-Millionäre sind) in andere Staaten auswandern, heißt es darin. Interessant: Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist vor allem die Nachfrage aus Ländern in Europa gestiegen: In Deutschland um 86 Prozent, in Spanien gar um 202 Prozent, sagt Steffen.