Standortschließung Wie der Wandel einer Industriebrache gelingt

Aber was passiert, wenn sich ein solches Traditionsunternehmen dafür entscheidet, den Standort zu wechseln? Oder gar in die Insolvenz geht, was in Zeiten der digitalen Revolution selbst bei dem vergleichsweise krisenfesten deutschen Mittelstand durchaus vorkommen kann? Bei Arbeitnehmern, Anwohnern und Kommunen sorgt eine solche Nachricht für Verunsicherung, neben dem Wegfall von Arbeitsplätzen droht ein Imageverlust. Aktuelle Beispiele finden sich schnell: In Augsburg hat der Leuchtmittelhersteller Ledvance Mitte April die Aufgabe eines 90.000 Quadratmeter großen Firmengeländes bekanntgegeben. Die Siemens-Schließung in Görlitz ist inzwischen gar zum Politikum geworden und hat für Demonstrationen seitens der Gewerkschaften gesorgt.