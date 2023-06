Tipps fürs Fliegen Wie Sie diesen Sommer am Flughafen Zeit sparen

Wer schon einmal kurz vor knapp am falschen Terminal stand, wird sich eines gewünscht haben: Sich vorher über den Flughafen informiert zu haben. So lohnt es sich, den Standort des Terminals vorab zu checken und – je nachdem, wo dieser liegt – eine Zubringermöglichkeit zu planen. Jens Degner rät denjenigen, die mit dem Auto anreisen, sich vorab online in der Nähe des Terminals einen Parkplatz zu buchen. Damit fällt die Parkplatzsuche weg, außerdem geben Flughäfen manchmal Rabatte auf ihren Buchungsseiten. Flüge checkt er vorher online ein. Wer diesen Service nutzt, muss sich am Flughafen nicht am Schalter oder Automaten anstellen.