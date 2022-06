Flughafen-Chaos zum Ferienstart Die Gründe für die Airport-Krise

Denn längst nicht überall herrscht Chaos. Zum Beispiel in München: Der Franz-Josef-Strauß-Flughafen scheint zumindest in Sachen Sicherheitskontrolle eine Insel der Glücksseligen zu sein. „Bei uns läuft es ganz gut“, teilt man dort auf Anfrage mit. Das ist kein Zufall, denn tatsächlich liegt die Sicherheitskontrolle an den Flughäfen des Freistaates nicht in der Hand der Bundespolizei, sondern in der Verantwortung der Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM), ähnliche Konstrukte finden sich auch in Nürnberg und Memmingen. Die für München zuständige Regierung von Oberbayern benennt die Kontinuität, die so entstehe, als Vorteil: Es gebe keine Ausschreibungen und keine regelmäßigen Dienstleisterwechsel.



„Wir zahlen nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes und haben darum eine geringe Fluktuation“, erklärt der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter: „Auch von den gegenwärtigen Personalproblemen sind die Sicherheitskontrollen in München, Nürnberg und Memmingen so gut wie nicht betroffen, weil niemand während Corona entlassen wurde.“