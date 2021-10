Das Who-is-Who des Silicon Valley investiert seit Neuestem nicht mehr nur privat bei der jährlichen Pilgerreise zum Burning Man-Festival in der Wüste Nevadas in bewusstseinserweiternde Substanzen, sondern setzt auch geschäftlich auf Psychedelika: Waren es 2018 noch unter 100 Millionen Dollar an Start-up-Investitionen in diesem Bereich, stieg die Zahl 2020 auf knapp 350 Millionen. 2021 wurde dasselbe Volumen bereits nach vier Monaten erreicht. Wie so oft in der Geschichte amerikanisch getriebener Innovation hinterlässt auch dieser Boom verbrannte Erde, von der Überjagung bedrohter Frösche bis hin zur unzureichenden Vergütung des Erfahrungswissens indigener Stämme. Trotzdem brauchen wir sie, die private Innovation - und Investition - in einem Gebiet, das mehr Menschenleben retten und radikal verbessern könnte als die meisten andere Bereiche der Pharmazie.