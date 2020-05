Andererseits greift die BaFin im analogen Bereich in der aktuellen Konsultation ein altbekanntes Thema auf. Nämlich die Anforderungen an eine Anlageempfehlung, die ein Anlageberater einem Privatkunden gegenüber ausspricht. Jeder Privatkunde muss vor Abgabe einer Kauf- oder Verkaufsentscheidung für Wertpapiere eine Erklärung zur Verfügung gestellt bekommen, die noch einmal ausführt, wieso das gewünschte Wertpapier für ihn mit seinen ganz individuellen Anlageabsichten geeignet ist. So soll verhindert werden, dass hochriskante Anlagemöglichkeiten angeboten werden Hätten wir es mit einem aufmerksamen und verständigen Verbraucher zu tun, wäre das nicht nötig, denn im Gespräch mit dem Anlageberater könnte der Verbraucher ja alles klären. Ob es nun hilft, wenn ein Anleger im Rahmen der Anlageberatung noch einmal schwarz auf weiß sieht, was gerade besprochen wurde, bevor er eine Entscheidung trifft, mag dahingestellt sein. Jetzt hilft die BaFin sogar noch mehr und gibt vor, was in so einer Erklärung stehen soll, bis hin zur konkreten Formulierung.