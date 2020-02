Vierbeinige Kollegen Warum Firmen immer öfter Hunde im Büro erlauben

Unter den rund 150 Mitarbeitern in dem gesamten Unternehmen gibt es auch einige, die Angst vor Hunden oder eine Hundehaarallergie haben. Bei Sumcumo ist klar: Das muss in der Planung berücksichtigt werden. Durch einen eigenen Chat-Channel, dem alle Hundebesitzer und Interessenten beigetreten sind, können etwaige Absprachen um geplante Anwesenheiten und Meetings stattfinden. In kleineren Teams ist dies leichter möglich als in Großraumbüros. Hier können schneller Spannungen entstehen – vor allem, wenn der Hund zu stürmisch ist oder im Stundentakt lautstark bellt. Hier muss der Chef die unterschiedlichen Interessen abwägen.



Einen Anspruch darauf, den Hund mit ins Büro zu bringen, gibt es nicht. Untersagt der Arbeitgeber die Tiere am Arbeitsplatz – ob aus Rücksicht vor Menschen mit Angst, Allergien oder einfach, weil Hunde seiner Auffassung nach nichts am Arbeitsplatz zu suchen haben –, so müssen Angestellte dies akzeptieren.