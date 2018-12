Reportage Der Hund weiß am besten, wer ein Chef ist

Hof-und Schafbesitzer Kley steht in der Mitte des Wohnzimmers und deutet auf ein Plakat. Es zeigt einen Mann, der „Halt!“ ruft und einen Hund, der stehen bleibt – so müsse es laufen, erklärt Kley. „Habt ihr den Hund im Griff, wird er anhalten.“



Wer eine Herde Schafe anleiten möchte, muss immer vorangehen. Der Hund treibt die Schafe mithilfe der richtigen Stimmkommandos dorthin, wo der Schäfer es möchte. „Meine Mission also: Johnny im Griff haben“, sagt René motiviert und kneift die kleinen Augen zusammen. „Diese Euphorie ist typisch“, sagt Sandra Wilmsmann. „Mal sehen, was der Hund damit macht.“