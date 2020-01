Wenig Zeit für die Pause Die Deutschen sind Schreibtisch-Esser

Nur 18 Prozent gaben an, nie während der Pause zu arbeiten. Kleine regionale Unterschiede gibt es hierbei: Während in Berlin mehr als 48 Prozent häufig oder sehr häufig während der Pause arbeiten, tun es zwar auch fast 44 Prozent der Hamburger – aber 29 Prozent der Hansestädter geben an, dies selten zu tun, sich also wirklich Zeit für eine Pause zu nehmen. Desktop Dining ist in allen Bundesländern verbreitet, ausgerechnet im wirtschaftsstarken Baden-Württemberg mit 45 Prozent jedoch auch vergleichsweise gering. Nur wenige Baden-Württemberger verzichten ganz auf die Pause, nur 9,4 Prozent im Gegensatz zu Spitzenreiter Sachsen-Anhalt mit mehr 16 Prozent.



Ihre Nachbarn in Bayern sind die Genießer unter den Pausenmachern: Bayern erreicht den Top-Wert bei der ausgedehnten Mittagspause von mehr als einer Stunde – fast neun Prozent gönnen sie sich im Freistaat, weitere 18,5 Prozent pausieren 45 bis 60 Minuten.