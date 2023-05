Aber warum machen wir eigentlich dann alle so erfreut mit? Das Geheimnis, von dem hier in Widerworte noch öfter die Rede sein wird, heißt Gruppendruck. Wahrscheinlich finden sehr viele, die in der Firma von heute auf morgen geduzt werden, das gar nicht so toll. Denn sie wissen natürlich, dass sich durch das Du, dass Ihnen der Chef anbietet, gar nicht so wahnsinnig viel ändert. Die Hierarchie nicht beispielsweise, auch nicht das Arbeitspensum, im Gegenteil. Wo das distanzierte Sie herrscht, ist die Form gewahrt, das heißt aber auch: Die Form dessen, was der Deal ist, was man gibt, was man nimmt.