WiWo-Ranking Diese Unternehmen sind für den Osten wertvoll

Das Ranking „Wertvolle Arbeitgeber“, in dieser Woche mit der Auswertung aller Landkreise in Brandenburg und Sachsen sowie dem Stadtstaat Berlin, zeigt unterdessen, wie viel die Menschen in diesen Regionen von ihren lokalen Arbeitgebern halten. Auffällig ist wie bereits in den zuvor ausgewerteten Regionen Nord, Mitte und West, dass allgemein solche Unternehmen für „wertvoll“ gehalten werden, die sich qua Branche für Menschen einsetzen – seien es Krankenhäuser, Pflege- oder Bildungseinrichtungen. Wichtige Arbeitgeber sind auch hier Lebensmittelhersteller wie die Eberswalder Wurst oder die Heinrichsthaler Milchwerke. Einen vorderen Platz hat aber auch der Regionalbus Oberlausitz – was die Bedeutung solcher Projekte für schlecht angebundene Regionen unterstreicht.