Erneuerbare Energien Vodafone montiert Mobilfunk-Stationen an Windräder

Mit einem neuartigen Konzept will Vodafone künftig einen Teil seiner Mobilfunkstationen mit erneuerbarer Energie versorgen. Dabei werden die LTE- und 5G-Stationen durch vier Windkraft-Turbinen in 50 Meter Höhe direkt mit Strom beliefert. Am Montag startete der Mobilfunkkonzern zusammen mit dem Berliner Start-up Mowea Deutschlands erste „Mobilfunkmühle“ in Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern).