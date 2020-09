Euro-Zone: EZB-Chefin Lagarde: Die Erholung im Euro-Raum ist fragil

Der jüngste Kursanstieg des Euros spiele in verschiedenen Bereichen ein Rolle. Soweit dies die Geldpolitik betreffe, übe das Abwärtsdruck auf das Preisniveau aus. „Wir sind sehr wachsam, was den Anstieg des Euros angeht, und wir berücksichtigen das in der Festlegung unserer Geldpolitik.“