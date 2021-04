Finanzaufsicht: Neuer Bafin-Chef Branson plädiert für Verbot von privaten Aktiengeschäften

Der designierte Bafin-Chef Mark Branson hält ein Verbot von privaten Aktiengeschäften der Behördenmitarbeiter für absolut notwendig. „Sehr klare Regeln oder Verbote helfen“, sagte Branson, der Mitte des Jahres den Chefposten bei der deutschen Finanzaufsicht übernimmt, am Mittwoch bei einer Anhörung vor dem Finanzausschuss. „Für einen Mitarbeiter muss klar sein, was verboten ist und was erlaubt ist. Zu viel Komplexität darf es nicht geben.“ Mit einfachen Regeln sei aber auch eine „gewisse Strenge“ verbunden.