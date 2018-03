Aktienmärkte nach dem Kursrutsch: Was Experten Börsenanlegern jetzt raten

Doch das ist für die Anlegerpsyche mit das Schwerste. Gerade an Tagen wie in der vergangenen Woche. „Aber hier ist es umso wichtiger, nicht in Panik zu verfallen“, sagt Lars Reiner, CEO des digitalen Vermögensverwalters Ginmon. „Wenn man sich die Verluste von rund fünf Prozent am Tag des Flashcrashs Anfang Februar ansieht, sollte selbst dem konservativen Anleger bewusst sein, dass es sich hierbei um noch völlig harmlose Kapitalmarktschwankungen handelt.“