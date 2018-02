Aktionärsbrief: Buffett profitiert vom Trump-Effekt

Aktienpakete

Berkshire hält Aktienpakete von großen US-Konzernen. Die Anteile waren Ende 2017 rund 170 Milliarden Dollar schwer. Buffett investiert hier gemeinsam mit seinen beiden Investment-Chefs Ted Weschler und Todd Combs, die beide rund 12 Milliarden Dollar in Eigenregie verwalten. Die meisten Anteile hat Berkshire an Wells Fargo, Apple und der Bank of America. 2017 erhielt Berkshire 3,7 Milliarden Dollar an Dividenden. Der Star-Investor ist mit Blick auf Aktien weiter optimistisch: „Wer in Amerika in Aktien investiert, hat Rückenwind“, schreibt er.