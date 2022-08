Alternative Investmentfonds Diese Hedgefonds-Strategie hat zuletzt vor Verlusten geschützt

Im Schnitt gelang es Managern von Liquid Alternatives im ersten Halbjahr gut, die Verluste im Rahmen zu halten. Während der MSCI World um fast 20 Prozent abstürzte und selbst Euro-Staatsanleihen im Schnitt 12,3 Prozent Verlust verzeichneten, machten alternative Investmentfonds durchschnittlich nur 1,6 Prozent Minus. Damit taten sie, was von ihnen erwartet wird, nämlich: in einem Umfeld, in dem sowohl Aktien als auch Anleihen nachgeben, für Stabilität zu sorgen.