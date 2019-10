Asien: Anleger ziehen Geld aus Hongkonger Hedgefonds ab

In den drei Monaten bis Ende September floss per Saldo etwa 1 Milliarde Dollar ab, wie Zahlen des Branchenbeobachters Eurekahedge zeigen. Größere Verluste gab es zuletzt im zweiten Quartal 2009. Eurokahedge verweist darauf, dass Hedgefonds weltweit unter Mittelabflüssen leiden, da sich einige Fonds 2018 enttäuschend entwickelt hätten. Seit 2009 habe die Branche kontinuierlich an Volumen gewonnen.