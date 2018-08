Ausgaben: Haushaltsstreit in Italiens Regierung macht Finanzmärkte nervös

RomEin Sondertreffen der italienischen Regierung zu möglichen Steuererleichterungen und Rentenerhöhungen im nächsten Haushalt hat an den Finanzmärkten für Nervosität gesorgt. Italienische Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit standen am Freitag auf den Verkaufslisten, nachdem Spekulationen über einen Rücktritt von Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria die Runde machten. Das Treffen ranghoher Minister begann Insidern zufolge am Vormittag.