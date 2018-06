Bericht über Jobabbau: McDonald's-Aktie schnellt in die Höhe

New YorkDer Fast-Food-Konzern McDonald's will einem Zeitungsbericht nach Stellen im US-Heimatmarkt streichen. Der Schritt erfolge im Zuge einer Neuordnung der Regionalbüros, schrieb das „Wall Street Journal“ (Donnerstag) unter Berufung auf eine interne E-Mail an Mitarbeiter und Geschäftspartner. Der Konzern wolle dadurch schlankere und flachere Strukturen schaffen. An der Börse kam die Nachricht gut an - die Aktie stieg zeitweise über drei Prozent.