Biotechfirma: Aktien der Polyphor werden zu 38 Franken platziert

ZürichDer fünfte Börsengang in der Schweiz im laufenden Jahr ist in trockenen Tüchern. Polyphor platzierte ihre Aktien zu 38 Franken pro Titel bei den Anlegern, teilte die Basler Biotechnologiefirma am Dienstag mit und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Der Ausgabepreis lag damit im oberen Bereich der ursprünglich von 30 bis 40 Franken reichenden und später eingeengten Spanne.