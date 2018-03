Bitcoin, Ethereum & Co.: Kryptowährungen unter Druck – Thailand kündigt schärfere Regulierung an

FrankfurtNeue Regulierungsbemühungen in Asien haben Kryptowährungen am Donnerstag unter Druck gebracht. Der Kurs des Bitcoin, der bekanntesten Digitalwährung, fiel am Morgen auf der Handelsplattform Bitstamp unter 7600 Dollar. In der Nacht hatte er zwischenzeitlich noch bei 8000 Dollar gelegen. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum oder Litecoin verzeichneten deutliche Verluste.