Börse Covestro und Wirecard drücken Dax auf Zwei-Jahres-Tief

Gut ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt will BASF-Chef Martin Brudermüller den Chemiekonzern mit einer neuen Strategie profitabler machen. Allerdings peile das Unternehmen beim operativen Ergebnis weniger an als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank. Die Anteilsscheine fielen um rund 4 Prozent.



Ebenfalls schwach waren die Anteilsscheine der Deutschen Bank, die am Vormittag auf ein Rekordtief von 8,054 Euro abgesackt waren. Zuletzt büßten sie noch knapp 4 Prozent ein. Ihnen setzte unter anderem der zwischenzeitlich deutliche Anstieg der Renditen für italienische Staatsanleihen zu. Diese liegen in den Depots vieler Banken.