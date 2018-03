Börse New York: Furcht vor höheren Zinsen belastet Wall Street

New YorkDie Furcht vor schneller steigenden Zinsen in den USA haben am Mittwoch die Wall Street auf Talfahrt geschickt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,3 Prozent tiefer bei 24.555 Punkten in den Handel. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,4 Prozent auf 2653 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel ebenfalls 0,4 Prozent auf 6987 Punkte. Auslöser für die Verluste waren neueste Inflationsdaten. Der Preisauftrieb in den USA fiel zu Jahresbeginn mit 2,1 Prozent zum Vorjahresmonat stärker aus als erwartet. „Für die Aktienmärkte sind das extrem schlechte Daten“, sagte Steven Englander, Strategieexperte bei dem Anlageberater Rafiki Capital. „Das nährt die Ängste, die vom Arbeitsmarkt vor zehn Tagen ausgelöst .“