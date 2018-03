Börsen Asien: Dollarstärke stütz Tokioter Handel

TokioAngetrieben von der Erwartung einer baldigen Zinserhöhung in den USA und einer anhaltenden Dollarstärke haben die Aktienbörsen in Tokio am Dienstag zugelegt. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte lag zum Schluss des dünnen Vormittagshandels um 0,6 Prozent im Plus bei 17.163 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte in gleicher Höhe auf 1373 Zähler zu.