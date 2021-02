Börsen im Cannabis-Rausch Reddit-Nutzer: Die Karawane zieht weiter

„Alle gehen arbeiten, nur ich nicht“, singt Kultrapper Sido. Und so ist das wohl auch in der Welt von Robin Hood. Lockdown, Langeweile, Kohle vom Staat und medialer Hype machen eben high – und blöd. Dass der Hedgefonds Citadel, Partner des Neobrokers Robinhood, bei dem die Orderaufträge der selbst ernannten Finanz-Guerilla letztlich landen, alles checkt und wunderbar die Auftragsströme zu seinen Gunsten verarbeiten kann – inzwischen geschenkt. Aber waren es nicht die Gierigen aus dem Finanzestablishment, die mal sauber über den Tisch gezogen werden sollten? Nein, denn Gier frisst Hirn. So war es immer, und so wird es immer bleiben. Die Kleinanleger haben dieses Spiel bisher noch nie gewonnen, sagt der berühmte Schweizer Investor Marc Faber.