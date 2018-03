Börsenausblick: Die Börse ist gefangen zwischen Inflationsängsten und Protektionismus

Am vergangenen Freitag gab es aber erst einmal Entwarnung an der Inflationsfront. Die durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA sind weniger stark gestiegen als erwartet, was die Börsenkurse angeschoben hat. Die für die Inflationsentwicklung wichtigen Löhne stiegen im Februar um 0,1 Prozent nach 0,3 Prozent im Vormonat. Analysten hatten mit 0,2 Prozent gerechnet.