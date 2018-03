Börsengänge: IPO-Markt in der Schweiz nimmt Fahrt auf

ZürichMit einem Paukenschlag ist am Dienstag das IPO-Jahr 2018 an der Schweizer Börse eröffnet worden. Gleich drei Firmen kündigten für die nächsten Wochen Börsengänge an der SIX an. Der Sensorhersteller Sensirion und die Medizintechnikfirma Medartis wollen den Kapitalmarkt anzapfen, um das Wachstum anzukurbeln.