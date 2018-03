Börsengang der Deutsche-Bank-Fondstochter: Erster Kurs der DWS-Aktien liegt bei 32,55 Euro

Ausgerechnet am Tag ihres Börsengangs geht an den Märkten erneut die Angst umher: So hat der US-Präsident Donald Trump am Donnerstag Strafzölle gegen chinesische Importgüter angekündigt und die Börsen weltweit ins Minus getrieben. So verlor wichtigste US-Handelsindex Dow Jones im Donnerstagshandel 2,98 Prozent auf 23.958 Punkte; der japanische Leitindex Nikkei büßte 4,5 Prozent auf 20.618 Punkte ein. Und der Dax verlor zur Handelseröffnung mehr als 100 Punkte. Der Leitindex eröffnete 0,8 Prozent tiefer bei 11.093 Punkten.