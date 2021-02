Börsengang HelloFresh-Chef will SPAC an New Yorker Börse bringen

Börsengänge von SPACs sind in den USA schwer in Mode und eröffnen vielen Unternehmen eine Abkürzung an den Kapitalmarkt. Erst vergangene Woche hatte Rocket-Internet-Gründer Oliver Samwer einen entsprechenden Prospekt eingereicht. Demnach will die Mantelgesellschaft bei Investoren bis zu rund 290 Millionen Dollar einsammeln. Pläne für ein solches Übernahmevehikel hat zudem der ehemalige Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier öffentlich gemacht. Inzwischen bringen sich auch in Deutschland die ersten Initiatoren solcher Börsenmäntel in Position. In Frankfurt plant Investor Klaus Hommels Finanzkreisen zufolge ein SPAC, das auf Technologiefirmen abzielt und dafür bis zu 400 Millionen Euro einsammeln will.