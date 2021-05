Börsengang Suse-Aktien sollen zu 30 Euro je Aktie zugeteilt werden

Der Börsengang des Linux-Softwareanbieters Suse ist auf der Zielgeraden. Die Aktien des Nürnberger Unternehmens sollen wohl zu 30 Euro je Anteilsschein zugeteilt werden, wie die begleitenden Banken den potenziellen Investoren am Montag mitteilten. Der Ausgabepreis liegt damit nicht ganz am unteren Ende der Spanne, die von 29 bis 34 Euro reicht. Wenn alle 41,1 Millionen Aktien zugeteilt werden, hat der Börsengang ein Volumen von gut 1,2 Milliarden Euro. Der überwiegende Teil des Erlöses geht an den schwedischen Finanzinvestor EQT, der vor drei Jahren bei Suse eingestiegen war.