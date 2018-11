Brexit Londoner Börse verlegt Handel mit Euro-Anleihen wegen Brexit nach Mailand

London/MailandDie Londoner Börse LSE will ihren Handel mit europäischen Staatsanleihen noch vor dem Brexit Ende März 2019 nach Italien verlegen. Die London Stock Exchange kündigte am Montag an, dass die Sparte MTS Cash künftig von Mailand aus diese Geschäfte abwickeln solle – Europas größtem Markt für Staatsanleihen. MTS Cash verwaltet zwölf nationale Anleihemärkte. Nur der Handel mit britischen Staatsanleihen – den sogenannten Gilts – bleibt in London.