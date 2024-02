Chinesischer Aktienmarkt Warum Chinesen horrende Aufschläge für westliche Aktien zahlen

Der Grund dafür liegt in der besonderen Beschaffenheit des chinesischen Kapitalmarktes. In China ist es nicht so einfach wie etwa in Deutschland, in internationale Wertpapiere zu investieren. Die strikten Kapitalkontrollen, die die chinesische Regierung implementiert hat, bilden eine hohe Hürde für den grenzüberschreitenden Kapitalverkehr. Peking will damit die chinesische Währung stabil halten, Kapitalflucht verhindern und die inländische Wirtschaft absichern.