Comdirect-Umfrage: Junge Menschen sparen jeden dritten Euro

FrankfurtSparen ist für viele junge Menschen in Deutschland kein Fremdwort. Einer Umfrage der Commerzbank-Tochter Comdirect zufolge legen 16- bis 25-Jährige im Schnitt jeden dritten Euro auf die hohe Kante. Durchschnittlich 121 Euro pro Monat und damit ein Drittel der verfügbaren Einnahmen - sei es aus Taschengeld, Nebenjob oder Festanstellung - würden in dieser Altersgruppe gespart, teilte die Comdirect am Dienstag mit. 1600 Teilnehmer machten in der Erhebung in diesem Januar Angaben.