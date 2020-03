Das krisenfeste Depot Das schlechteste Quartal seit 2002

So legten vor allem die Börsenbetreiber Nasdaq und Euronext zum Quartalsende noch einmal kräftig zu. Der europäische Konzern Euronext hatte tags zuvor verlauten lassen, dass er von Übernahmeplänen für die Börse Madrid derzeit Abstand nimmt. Die finanziellen Bedingungen eines möglichen Angebots böten keine Aussicht auf einen adäquaten Ertrag auf das investierte Kapital, hieß es zur Begründung. Weil Übernahmen in der Regel mit steigenden Schulden und höheren Bilanzrisiken einhergehen, kommt die Absage in diesen Zeiten gut an – zumal Euronext in den vergangenen Jahren ohnehin bereits auf Einkaufstour war. Trotz der guten Wertentwicklung heute haben sich die Börsenbetreiber bisher aber nicht als echte Krisenprofiteure entpuppt. Ihre Aktienkurse bilden vielmehr in etwa die Entwicklung des breiten Markts ab. Wir erwägen daher, unser Engagement in der Branche zu reduzieren.