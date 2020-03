Krisenfest und aussichtsreich: Das geimpfte Depot zur Corona-Krise

Der Absturz an den Aktienmärkten im Zuge des Corona-Virus ist beispiellos. Noch nie verlor der Dax schneller an Wert als in den Wochen seit Ende Februar. Der Absturz ist – wie der Ausbruch des Virus selbst – nicht auf einzelne Regionen beschränkt. Der europäische Index Stoxx Europe 600, der US-Index S&P 500 oder die weltweite Aktienauswahl MSCI World: Alle haben von ihren Höchstständen im vergangenen Monat deutlich zweistellig verloren. In dieser massiven Verkaufswelle gab es jedoch auch einige Titel, die sich dem Abwärtssog teilweise entzogen – und auch weiterhin bei einem schlechten Marktumfeld Chancen bieten.

Wer die Aktienindizes nach Krisengewinnern durchforstet, stößt vor allem auf Aktien aus vier Branchen. Aus allen vier Bereichen hat das Geld-Team der WirtschaftsWoche deutsche, europäische und US-Werte ausgewählt und daraus ein Corona-festes Depot zusammengebaut. Das Anlageziel: Es soll in den kommenden Wochen und Monaten, wenn sich das Virus weiter ausbreitet und die Folgen an den Aktienmärkten nachwirken, deutlich besser abschneiden als der globale Aktienmarkt, gemessen am MSCI World. Idealerweise wirft es gar schon in dieser Zeit eine positive Rendite ab. Auf wiwo.de werden wir regelmäßig ein Update dazu geben, wie sich die Auswahl schlägt.