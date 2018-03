Dax aktuell: Dax fällt deutlich unter 12.400 Punkte

Henkel berichtet ebenfalls über den Geschäftsverlauf. Vom Siegeszug der Eigenmarken ist der Konzern nicht so stark betroffen, weil Henkel zu den bekannten Marken gehört und der Platz in den Verkaufsregalen nicht so stark angefochten wird. Weniger bekannte Hersteller haben es dagegen immer schwerer, sich gegen die Eigenmarken zu behaupten. Seit dem Jahrtausendwechsel haben diese „Mittelmarken“ nach Angaben der GfK 40 Prozent ihres einstigen Marktanteils eingebüßt.