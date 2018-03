Dax aktuell: Dax vor US-Arbeitsmarktdaten kaum verändert gesehen

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,5 Prozent auf 21.469 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um ebenfalls 0,4 Prozent auf 3302 Punkte. Die asiatischen Börsen profitierten von der Hoffnung auf eine Entspannung im Nordkorea-Konflikt, nachdem US-Präsident Donald Trump sich zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bereit erklärt hatte.