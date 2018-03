Dax-Ausblick: Im Bann der Notenbanken

Neuigkeiten gibt es auch aus den Unternehmen, denn die Bilanzsaison nimmt langsam Fahrt auf. In den USA legen unter anderem die Großbanken Bank of America (Montag), Goldman Sachs (Dienstag), Morgan Stanley und American Express (jeweils Mittwoch) Zahlen vor. Halver glaubt nicht an positive Überraschungen. „In den USA setzt sich im Rahmen der Berichtsaison für das zweite Quartal der negative Gewinntrend von Corporate America zum fünften Quartal in Folge fort“, sagt der Kapitalmarktexperte. „Ein positives Gewinnwachstum in der Automobil- und Baubranche sowie bei Versorgern wird dabei von deutlichen Gewinnrückgängen im Energie-, Finanz- und Technologiesektor - den gewichtigsten Branchen im S&P 500 Index - überkompensiert. Insgesamt wurde dieser Dramatik zwar schon im Vorfeld durch gesenkte Gewinnerwartungen entgegengewirkt, so dass „positive“, jedoch wenig aussagekräftige Gewinnüberraschungen an der Tagesordnung sein dürften.“ Grundsätzlich fehle US-Aktien jedoch die gewinnseitige Unterstützung.