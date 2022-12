Dax-Rückzug von Linde: Ein unschöner Abgang

Einen so nachhaltigen Aufstieg wie Linde hat kein anderes Unternehmen im Dax hingelegt. Aus einem Mischkonzern für Gabelstapler, Anlagen und Kühlschränke entstand binnen dreißig Jahren der Weltmarktführer für Industriegase, der auch in Zukunft bei den Megathemen CO2-Reduktion und Wasserstoff eine Schlüsselrolle spielen dürfte. Was für eine Erfolgsgeschichte!