Deutsche-Bank-Tochter: Startschuss für DWS-Börsengang am Montag

FrankfurtDie Deutsche Bank will Insidern zufolge in der nächsten Woche den offiziellen Startschuss für den Börsengang ihrer Vermögensverwaltungs-Tochter DWS geben. Die Ankündigung der Emission („Intention to float“), die Voraussetzung für Gespräche mit potenziellen Großanlegern ist, solle am kommenden Montag veröffentlicht werden, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.