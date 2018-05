Devisen: Euro-Kurs erholt sich am Mittwochmorgen nur leicht

FrankfurtNachdem der Kurs des Euros am Dienstag erstmals seit Mitte Januar unter 1,20 Dollar gefallen ist, notiert die Gemeinschaftswährung am Mittwochmorgen im frühen Handel knapp über der Marke von 1,20 Dollar. Zuletzt kostete ein Euro 1,2004 Dollar.

Am Dienstag war der Kurs bis auf 1,1982 Dollar gefallen.