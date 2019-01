 Devisen: Pfund Sterling gibt im Vorfeld der Brexit-Abstimmung nach

Die jüngsten Gewinne beim Pfund sehe sie als gewagt an. Denn selbst wenn die Abgeordneten den „Plan B“ von Premierministerin Theresa May abnickten, müsse schlussendlich alles noch von der EU genehmigt werden. Allein in der vergangenen Woche legte die britische Währung im Vergleich zum Dollar um 2,5 Prozent zu. Es war der größte Wochengewinn seit Mitte September.