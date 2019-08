Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Dow Jones legt fast 200 Punkte zu – Schnäppchenjäger und Chinas Notenbank stützen die Kurse

Die Benchmark-Indizes S&P 500 und Nasdaq hatten am Montag den sechsten Tag in Folge verloren. Grund war die chinesische Währungsabwertung, was als Vergeltung für die Drohung von Präsident Donald Trump angesehen wurde. Der hatte in der vergangenen Woche eine neue Runde von Zöllen auf chinesische Importe angekündigt.