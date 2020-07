Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Fortlaufende politische Verhandlungen belasten die Börsen

3M: Die Aktien des Mischkonzers waren Schlusslicht im Dow-Jones mit einem Minus von vier Prozent. In der Krise brach die Nachfrage in den meisten Geschäftsbereichen ein; nur das Geschäft mit Atemschutzmasken und anderer Schutzausrüstung läuft gut. 3M ist der weltweit größte Hersteller von N95-Atemschutzmasken, die in der Corona-Krise gefragt sind.